संवाद सहयोगी, धारूहेड़ा (रेवाड़ी)। रेवाड़ी के गांव नंदरामपुर बास में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आधे गांव का दूषित पानी सड़क पर जमा हो रहा है।

करीब 7 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई सड़क पर जलभराव होने से अब सड़क भी टूटने लगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, गांव नंदरामपुर बास का पानी पहले जोड़ में जाता था। जोहड़ ओवरफ्लो होने के कारण आए दिन गांव की गलियों में पानी जमा रहता था।

इस समस्या को देखते हुए करीब पांच साल पहले तत्कालीन सरपंच ने आधे गांव के पानी को जोहड़ में भेजने और बाकी पानी की निकासी के लिए अलग नाला बनाने की योजना तैयार की थी। इस नाले के जरिए पानी को साहबी नदी तक पहुंचाया जाना था।

स्थाई समाधान नहीं हो पाया बता दें कि गांव से जोड़ने वाले मार्ग से आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का आवागमन होता है। अब जलभराव के चलते लोग परेशान है। गांव में पानी निकासी की समस्या गंभीर बनी हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए दो बार लोग विधायक डा कृष्ण से मिल चुके है, लेकिन स्थाई समाधान नहीं हो पाया है।