गोबिंद सिंह, रेवाड़ी। प्रदेश में लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए पात्र महिलाओं को अपनी जन्मतिथि सत्यापित करानी होगी। प्रदेशभर में करीब दो लाख महिलाओं की जन्मतिथि का सत्यापन लंबित है।

इनमें रेवाड़ी जिले की 7308 महिलाएं शामिल हैं। जन्मतिथि सत्यापित होने के बाद ही उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। सेवा विभाग की ओर से पात्र महिलाओं को एसएमएस भेजे गए हैं।

वहीं, संदेश में दिए निर्देशों के अनुसार उन्हें जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कराना होगा। इसके बाद क्रिड विभाग परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि का सत्यापन करेगा। कई महिलाओं की जन्मतिथि परिवार पहचान पत्र में दर्ज है, लेकिन उसका सत्यापन नहीं हुआ है।

योजना के लिए आयु पात्रता जन्मतिथि के आधार पर तय होती है। सत्यापन के बिना आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा और लाभ भी नहीं मिलेगा। यमुनानगर में 10130 आवेदन लंबित वहीं, प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 1,98,707 महिलाओं के जन्मतिथि सत्यापन के आवेदन लंबित हैं। जींद में सबसे अधिक 13884 आवेदन लंबित हैं। पलवल में 13349, करनाल में 12696, सोनीपत में 11569, भिवानी में 11031 और यमुनानगर में 10130 आवेदन लंबित हैं।

पंचकूला में 5460 आवेदन लंबित अंबाला में 7522, झज्जर में 7265, रेवाड़ी में 7308, हिसार में 7051, महेंद्रगढ़ में 6871, नूंह में 7398, कुरुक्षेत्र में 7323, फतेहाबाद में 8814, गुरुग्राम में 8465, कैथल में 8582, पानीपत में 8478, रोहतक में 8253, सिरसा में 9472, फरीदाबाद में 9730, हांसी में 4587, चरखी दादरी में 3469 और पंचकूला में 5460 आवेदन लंबित हैं।