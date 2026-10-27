बव्वा गांव में धूल के गुबार से ग्रामीण परेशान, सांस लेना हुआ मुश्किल

संवाद सहयोगी, कोसली। कोसली उपमंडल के गांव बव्वा में रास्ते में उड़ती धूल के गुब्बार ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है।

गाहड़ा रोड के भट्ठे पर सीहोर रोड़ के खेतों से मिट्टी की खोदाई कर रोजाना ट्रैक्टरों के जरिए ढुलाई की जा रही है।

सड़कों पर उड़ रहे धूल से लोगों को परेशानी

क्षमता से अधिक मिट्टी लादकर दौड़ रहे इन ट्रैक्टरों के कारण पूरी सड़क पर मिट्टी बिखर रही है, जिससे उठने वाली धूल से वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले करीब डेढ़ महीने से लगातार मिट्टी की ढुलाई का कार्य जारी है। इस समय दीपावली का त्योहार नजदीक है और लोग अपने घरों की साफ-सफाई में जुटे हुए हैं। लेकिन सड़कों से उड़ती धूल सीधे लोगों के घरों में समा रही है।