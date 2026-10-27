जम्मू-कश्मीर: रामबन में गोवंश तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, 263 पशु कराए मुक्त; 5 दिन में 17 मामले दर्ज

जागरण संवाददाता, उधमपुर। जिला में गोवंश की तस्करी और पशुओं के साथ क्रूरता के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए रामबन पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है।

पुलिस ने पांच दिनों के दौरान जिलेभर में अभियान चलाकर गोवंश तस्करी के 17 मामले दर्ज किए हैं। जिसमें पुलिस ने 263 गोवंश को मुक्त करवाया।



रामबन पुलिस ने जिले में गोवंश के अवैध परिवहन और पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए 21 से 25 अक्टूबर के बीच विभिन्न मामलों में कार्रवाई करते हुए 17 केस दर्ज किए गए और कुल 263 गोवंश को बचाया गया।