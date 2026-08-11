लाडो लक्ष्मी योजना के नियम बदले, अब 1.80 लाख इनकम वाली महिलाओं को भी मिलेंगे 2100 रुपये

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा अब और बढ़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सितंबर माह से 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाली महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

इससे जिले में योजना के लाभार्थियों की संख्या एक लाख के करीब पहुंच जाएगी। अब तक लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सिर्फ एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को ही लाभ दिया जा रहा था, लेकिन अब पात्रता सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दिए जाने से मध्यम वर्ग की बड़ी संख्या में महिलाएं भी योजना से जुड़ सकेंगी।

योजना के विस्तार के बाद जिले में लाभार्थियों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा। अधिकारियों का अनुमान है कि नए मानदंड लागू होने से जिले में लाभार्थी महिलाओं की संख्या लगभग एक लाख तक पहुंच जाएगी। इससे पहले तक पात्रता कम होने के कारण कई जरूरतमंद महिलाएं योजना से वंचित रह रही थीं।

हर माह दी जाती है आर्थिक सहायता लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। इस राशि का उपयोग महिलाएं घर-गृहस्थी, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों के लिए कर सकती हैं। योजना का विस्तार होने से न केवल गरीब, बल्कि कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी सीधा लाभ मिलेगा।