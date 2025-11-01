हरियाणा दिवस: CM नायब ने 5 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में डाले 2100 रुपये, 'लक्ष्मी' मिलने से 'लाडो' के खिले चेहरे
हरियाणा दिवस पर आज नायब सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 5 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 2100 रुपये डाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। इस योजना के तहत 23 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, लाभ उठा सकती हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा दिवस पर शनिवार को प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक और बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनावी संकल्पों का एक और वादा पूरा करते हुए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र पांच लाख 22 हजार 162 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 2100 रुपये डाल दिए।
करीब 110 करोड़ रुपये इन महिलाओं के खातों में डाले गए हैं। अब नियमित रूप से हर महीने इनके बैंक खातों में 2100 रुपये आएंगे।
हरियाणा निवास में विरासत एवं पर्यटन मंत्री डा. अरविंद शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव के साथ मुख्यमंत्री ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 21 महिला लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक भी वितरित किए। नायब ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जारी संकल्प पत्र में शामिल 217 वादों में से 48 हमने एक साल में पूरे कर दिए हैं। शेष 158 पर भी तेजी से काम चल रहा है।
योजाना का ऐसे उठाएं लाभ
पंडित दीन दयाल उपाध्याय के 109वें जन्मदिवस पर 25 सितंबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी एप का शुभारंभ किया गया था। इस एप पर 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक कुल छह लाख 97 हजार 697 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से छह लाख 51 हजार 529 विवाहित तथा 46 हजार 168 अविवाहित हैं।
30 अक्टूबर की मध्यरात्रि से 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक ही लगभग 37 हजार 735 नए आवेदन प्राप्त हुए, जो योजना की बढ़ती लोकप्रियता और जन-स्वीकृति का प्रमाण है।मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का लाभ 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की सभी महिलाएं ले सकती हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है।
उनकी तमाम आशंकाओं को खारिज करते कहा कि बेहिचक दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उठाएं क्योंकि पहले से संचालित अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलता रहेगा।
महिलाओं को मैसेज से मिलती है सूचना
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और आनलाइन है। लाडो लक्ष्मी मोबाइल एप के माध्यम से किसी भी स्थान से किसी भी समय आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे में सारी सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है और पात्र महिलाओं को एसएमएस द्वारा सूचित कर दिया जाता है। एसएमएस में उनसे निवेदन किया जाता है कि आवेदन के अंतिम चरण में इसी एप पर दोबारा जाकर अपना लाइव फोटो खींचकर अपलोड करें। इससे अगले ही क्षण आधार डेटाबेस के माध्यम से ई-केवाईसी हो जाती है और ऐसा होते ही सेवा विभाग इस योजना की आइडी जारी कर देता है।
महिलाओं ने केवाईसी का अंतिम चरण भी पूरा किया
शुक्रवार रात्रि 12 बजे तक सफलतापूर्वक आवेदन करने वाली छह लाख 97 हजार 697 में से पांच लाख 22 हजार 162 महिलाएं जांच उपरांत पात्र पाई गईं थीं। इनमें से तीन लाख 96 हजार 983 पात्र महिलाओं ने आधार केवाईसी का अंतिम चरण भी पूरा कर लिया था। शेष एक लाख 75 हजार 179 महिलाओं के आवेदनों में यह उस समय तक लंबित था। इस प्रकार आज इस योजना के तहत पांच लाख 22 हजार 162 पात्र बहन-बेटियों को 2100 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन महिलाओं का आधार केवाईसी का अंतिम चरण अभी भी बकाया है, वे शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर लें। इस चरण के पूरा होते ही उनके खाते में धनराशि तुरंत पहुंच जाएगी।
