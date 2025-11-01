हरियाणा दिवस: CM नायब ने 5 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में डाले 2100 रुपये, 'लक्ष्मी' मिलने से 'लाडो' के खिले चेहरे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा दिवस पर शनिवार को प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक और बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनावी संकल्पों का एक और वादा पूरा करते हुए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र पांच लाख 22 हजार 162 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 2100 रुपये डाल दिए।

करीब 110 करोड़ रुपये इन महिलाओं के खातों में डाले गए हैं। अब नियमित रूप से हर महीने इनके बैंक खातों में 2100 रुपये आएंगे। हरियाणा निवास में विरासत एवं पर्यटन मंत्री डा. अरविंद शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव के साथ मुख्यमंत्री ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 21 महिला लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक भी वितरित किए। नायब ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जारी संकल्प पत्र में शामिल 217 वादों में से 48 हमने एक साल में पूरे कर दिए हैं। शेष 158 पर भी तेजी से काम चल रहा है।

योजाना का ऐसे उठाएं लाभ पंडित दीन दयाल उपाध्याय के 109वें जन्मदिवस पर 25 सितंबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी एप का शुभारंभ किया गया था। इस एप पर 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक कुल छह लाख 97 हजार 697 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से छह लाख 51 हजार 529 विवाहित तथा 46 हजार 168 अविवाहित हैं।

30 अक्टूबर की मध्यरात्रि से 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक ही लगभग 37 हजार 735 नए आवेदन प्राप्त हुए, जो योजना की बढ़ती लोकप्रियता और जन-स्वीकृति का प्रमाण है।मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का लाभ 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की सभी महिलाएं ले सकती हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है।