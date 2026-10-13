रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर: 5 जोड़ी ट्रेनों में बढ़े 10 डिब्बे, अजमेर-जम्मूतवी का बदला समय

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेलवे द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पांच जोड़ी ट्रेनों में 10 डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित ट्रेन नंबर 19611/19614, अजमेर-अमृतसर-अजमेर ट्रेन में अजमेर से 17 से 31 अक्टूबर तक व अमृतसर से 18 अक्टूबर से एक नवंबर तक एक द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बा बढ़ाया है।

अजमेर-अमृतसर-अजमेर ट्रेन में हुए बदलाव ट्रेन नंबर 19613/19612, अजमेर-अमृतसर-अजमेर ट्रेन में अजमेर से 17 से 31 अक्टूबर तक व अमृतसर से 18 अक्टूबर से एक नवंबर तक एक द्वितीय शयनयान डिब्बा बढ़ाया है। ट्रेन नंबर 19625/19626, अजमेर-बांद्रा टर्मिनस- अजमेर ट्रेन में अजमेर से 18 अक्टूबर को एवं बांद्रा टर्मिनस से 19 अक्टूबर को केवल एक ट्रिप के लिए एक द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की अस्थाई बढोतरी की जा रही है।