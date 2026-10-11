दिल्ली प्रदर्शन का ट्रेनों पर दिखा असर, रेवाड़ी में 6 ट्रेनें रद, खाली रहा जंक्शन

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के कारण रविवार को भी रेवाड़ी के रास्ते चलने वाली छह ट्रेनें रद रही है। वहीं लंबी दूरी की काफी ट्रेनें सुबह के समय देरी से जंक्शन पर पहुंची। हालांकि रविवार का दिन और ट्रेनों के रद होने की जानकारी होने के कारण यात्रियों की संख्या जंक्शन पर न के बराबर रही।

दअरसल, रविवार को गाड़ी संख्या 15308 सिरसा-तिलक ब्रिज ट्रेन सिरसा-रेवाड़ी के बीच रद रही। इस ट्रेन का संचालक रेवाड़ी-तिलक ब्रिज के बीच हुआ। वहीं गाड़ी संख्या 54310 हिसार-दिल्ली ट्रेन रेवाड़ी-दिल्ली के बीच ही चली। इसी प्रकार लिंक रेक में देरी के कारण अजमेर-जम्मूतवी 10 घंटे की देरी से चली।

दो ट्रेनें कल भी रहेंगी रद रेलवे के अनुसार, रविवार को गाड़ी संख्या 54085 दिल्ली-सातरोड, गाड़ी संख्या 54086, सातरोड-दिल्ली ट्रेन सातरोड- रेवाड़ी के बीच रद रही। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 54423, नई दिल्ली-हिसार, गाड़ी संख्या 54044, हिसार-जींद कल यानी 12 अक्टूबर को रद रहेगी।