रेवाड़ी में 210 नए राशन डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित; 10 नवंबर तक मौका

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जिले में नए राशन डिपो के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। रेवाड़ी जिले में 210 नए डिपो के लिए आनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।

जिले में पहले से 234 डिपो संचालित हैं। नए डिपो खुलने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मजबूत होगी। विभाग के अनुसार, 10 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने पोर्टल खोल दिया है।इच्छुक आवेदक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

नए डिपो के आवंटन में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। कुल 210 डिपो में से 33 प्रतिशत डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वह आत्मनिर्भर बन सकेंगी। 21 से 45 होनी चाहिए आवेदक की आयु आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक उसी वार्ड या गांव का निवासी होना चाहिए, जहां के लिए डिपो का लाइसेंस मांगा गया है। साथ ही आवेदक के पास डिपो चलाने के लिए पर्याप्त स्थान भी होना जरूरी है।

आवेदन के बाद विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी और मेरिट के आधार पर डिपो का आवंटन किया जाएगा। जिले में कई गांवों और शहरी क्षेत्रों में आबादी के हिसाब से डिपो की कमी थी, जिसको देखते हुए नए डिपो की मंजूरी दी गई है।