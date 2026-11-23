जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जनसंख्या गणना का कार्य 25 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद एक से पांच मार्च तक पुनरीक्षण दौर आयोजित होगा। उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि जनसंख्या गणना के इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्कूल शिक्षकों एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।

जनसंख्या गणना से पूर्व हरियाणा के नागरिकों को 10 से 24 जनवरी तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस दौरान नागरिक https://se.census.gov.in ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार से संबंधित आवश्यक जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। स्मार्टफोन से दर्ज कर सकते हैं डिटेल्स उपायुक्त ने बताया कि जनगणना-2027 में जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जा रहा है। प्रगणक स्मार्टफोन पर उपलब्ध निर्धारित मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आंकड़े दर्ज करेंगे। वहीं जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली के माध्यम से कार्य की प्रगति, प्रशासनिक समन्वय और क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी को मजबूत बनाया जाएगा।

पूछे जाएंगे कुल 40 सवाल जनसंख्या गणना के दौरान निर्धारित प्रश्नावली के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न शामिल होंगे। इनके माध्यम से जनसांख्यिकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक गतिविधियों, भाषा, प्रवास तथा अन्य निर्धारित विषयों से संबंधित विवरण संकलित किए जाएंगे।