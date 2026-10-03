उद्योगों को सीपीसीबी पोर्टल पर 85% डेटा भेजना अनिवार्य: आरएसपीसीबी चेयरमैन

संवाद सहयोगी, भिवाड़ी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) की चेयरमैन अपर्णा अरोड़ा की अध्यक्षता में शनिवार को वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें भिवाड़ी, अलवर और भरतपुर सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के आरएसपीसीबी अधिकारियों के साथ औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) पोर्टल पर उद्योगों के डेटा प्रसारण, एपीसीडी गैजेट्स लगाने और सड़क से उड़ने वाली धूल सहित प्रदूषण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि उद्योग आरएसपीसीबी पोर्टल से जुड़कर डेटा अपलोड कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ उद्योगों को सीपीसीबी से लिंक नहीं मिल रहा है। इस पर आरएसपीसीबी चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि उद्योगों का डेटा सीपीसीबी को भी प्रेषित किया जाना आवश्यक है।