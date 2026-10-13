बालकनाथ का विपक्ष पर हमला, बोले, राहुल गांधी को आत्मचिंतन की जरूरत

संवाद सहयोगी, भिवाड़ी। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में विधायक महंत बालकनाथ योगी ने जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनीं।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राजनीतिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी है।