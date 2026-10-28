रेवाड़ी: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के OSD बने अनिरुद्ध यादव, 4 साल के लिए मिली जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हरको बैंक के पूर्व चेयरमैन डॉ. अरविंद यादव के बेटे अनिरुद्ध यादव को पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से उनकी नियुक्ति चार साल के लिए की गई है।

डॉ. अरविंद यादव की गिनती हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबियों में होती है। ऐसे में उनके बेटे अनिरुद्ध यादव को मिली इस जिम्मेदारी को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनिरुद्ध यादव की नियुक्ति से यादव परिवार की राजनीतिक सक्रियता को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं।