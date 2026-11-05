पानीपत में 2 महिलाओं ने रुमाल सुंघाकर महिला को किया बेसुध, सोने की चेन और नकदी लेकर फरार

जागरण संवाददाता, पानीपत। शहर के सलारगंज गेट के पास दो अज्ञात महिलाओं द्वारा एक महिला को बातों में उलझाकर कथित तौर पर बेसुध करने और उसके सोने के गहने व नकदी चोरी करने का मामला सामने आया है।

पीड़िता के अनुसार, आरोपित महिलाएं उसे लालबत्ती चौक तक ले गईं और वहां वारदात को अंजाम देकर फरार हो गईं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया है।

गांव बड़ौली निवासी शीला देवी ने थाना शहर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह दो नवंबर को घरेलू सामान खरीदने के लिए पानीपत आई थी। दोपहर करीब 4 बजे जब वह सलारगंज गेट के पास थी तो दो अज्ञात महिलाएं उससे बातचीत करने लगीं।