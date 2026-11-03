टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में करनाल से 22 साल की महिला गिरफ्तार, पांच दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई मुंबई पुलिस
मुंबई क्राइम ब्रांच ने टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में करनाल से 22 वर्षीय महिला सुनेहा को गिरफ्तार किया ...और पढ़ें
HighLights
टाइगर श्रॉफ हमला मामले में करनाल से गिरफ्तारी
मुंबई क्राइम ब्रांच ने 22 वर्षीय महिला को पकड़ा
पांच दिन के ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया गया
जागरण संवाददाता, पानीपत। अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले से जुड़े मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने करनाल से 22 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। महिला की पहचान करनाल की शिव कॉलोनी निवासी सुनेहा (22) पत्नी अभिषेक के रूप में हुई है। महिला का पति अभिषेक अनिल पंडित का छोटा भाई है।
मुंबई पुलिस ने पानीपत सीआइए की मदद से एक नवंबर को महिला को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से पांच दिन का ट्रांजिट रिमांड मिलने पर पुलिस उसे अपने साथ मुंबई ले गई।
पानीपत क्राइम ब्रांच की मदद से की कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम एक नवंबर को जांच के सिलसिले में करनाल पहुंची थी। टीम का नेतृत्व एपीआई दिनेश कर रहे थे। पुलिस टीम ने पानीपत सीआइए वन की मदद से शिव कॉलोनी में दबिश दी और महिला को हिरासत में लिया। सुबह करीब 11 बजे महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में उससे पूछताछ शुरू की गई।
जांच में गिरफ्तारी जरूरी पाए जाने पर दोपहर करीब 3:30 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया गया।इस संबंध में एक नवंबर को शाम 4:50 बजे थाना रामनगर करनाल में आमद-रवानगी की रपट भी दर्ज की गई।
इसमें मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम के करनाल पहुंचने और कार्रवाई का उल्लेख किया गया है।बताया जा रहा है कि मुंबई के जुहू थाने में दर्ज मुकदमे और डीसीबी सीआइडी क्राइम की जांच के सिलसिले में महिला की तलाश की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया और पांच दिन का ट्रांजिट रिमांड हासिल किया। इसके बाद टीम उसे लेकर मुंबई रवाना हो गई।
पानीपत में भी दर्ज है परिवार से जुड़ा मामला
सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार महिला सुनेहा का पति अभिषेक पानीपत के बापौली थाना क्षेत्र में दर्ज एक हमले के मामले में भी आरोपित है। अभिषेक अनिल पंडित का छोटा भाई बताया जा रहा है। हालांकि, मुंबई में दर्ज मामले में महिला की भूमिका को लेकर जांच जारी है।
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