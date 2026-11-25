अंबर अग्निहोत्री, पानीपत। शहर की सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 40.97 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

दिव्य नगर योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम के साथ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड मानिटरिंग सिस्टम (सीसीएमएस) स्थापित किया जाएगा। सरकार ने इस परियोजना के लिए 4097.75 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

साथ ही 2048.87 लाख रुपये आवंटित करने को भी मंजूरी दी है। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने बताया कि नगर निगम की ओर से इस परियोजना का प्रस्ताव और अनुमानित बजट सरकार को भेजा गया था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद शहर में प्रकाश व्यवस्था अधिक प्रभावी और ऊर्जा दक्ष होगी।

इससे रात के समय सड़कों पर आवागमन करने वाले लोगों, विद्यार्थियों और अन्य नागरिकों को सुविधा मिलेगी। सार्वजनिक स्थानों पर बेहतर रोशनी होने से सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा यानी 2048.87 लाख रुपये नगर निगम को अपने कोष से वहन करना होगा। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम राज्य सरकार का हिस्सा मिलने से पहले अपनी राशि खर्च करेगा। सरकार की ओर से शेष धनराशि वास्तविक रूप से हुए कार्य, निर्धारित प्रक्रिया और मांग के आधार पर जारी की जाएगी।

तकनीकी और सुरक्षा मानकों का रखना होगा ध्यान मंत्री ने बताया कि काम की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष शर्तें तय की गई हैं। नगर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी होगी कि निर्माण और स्थापना का कार्य केवल निगम के अधिकृत एवं अनुमोदित क्षेत्र में ही कराया जाए।