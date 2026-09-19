पानीपत में स्वाइन फ्लू का कहर: नए पॉजिटिव केस मिलने से आंकड़ा पहुंचा 33, 4 की हालत गंभीर
पानीपत में स्वाइन फ्लू के चार नए मामले सामने आने से कुल संक्रमितों की संख्या 33 हो गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और आम जनता की चिंताएं बढ़ गई हैं।
HighLights
पानीपत में स्वाइन फ्लू के चार नए मामले दर्ज
कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 33 पहुंची
जिला अस्पताल में 9 मरीज उपचाराधीन, 4 गंभीर
जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा के पानीपत जिले में स्वाइन फ्लू (H1N1) का प्रकोप तेजी से पैर पसार रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है।
शुक्रवार को जिले में 4 नए मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 33 पर पहुंच गया है। मौसम में आ रहे लगातार बदलावों के कारण तेज बुखार, सर्दी-जुकाम और सांस लेने में तकलीफ के मरीजों की संख्या में भारी उछाल दर्ज किया जा रहा है।
जिला नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 9 मरीजों में से 4 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें आईसीयू में रखा गया है।
मिले 4 नए केस
जिले में स्वाइन फ्लू का संक्रमण लगातार पैर पसारता जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और आम जनता की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। शुक्रवार को जिले में स्वाइन फ्लू के चार नए पाजिटिव मामले सामने आए।
इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 33 पहुंच गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है और संदिग्ध मरीजों के सैंपल तेजी से लिए जा रहे हैं।
आइसोलेशन वार्ड में हैं 9 मरीज
सूत्रों के अनुसार जिला नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इस समय कुल 9 मरीज उपचाराधीन हैं। इनमें से 4 मरीजों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आइसीयू में रखा गया है, जबकि 5 मरीज सामान्य स्वाइन फ्लू वार्ड में हैं।
मौसम में हो रहे लगातार बदलाव और उतार-चढ़ाव के कारण इन दिनों अस्पताल में सर्दी, जुकाम, तेज बुखार और सांस लेने में गंभीर तकलीफ (श्वसन संबंधी समस्याओं) से पीड़ित मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
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