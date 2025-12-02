पानीपत में छह साल की मासूम का बाथरूम में मिला शव, पैरेंट्स के साथ शादी में आई हुई थी बच्ची; हत्या की आशंका
पानीपत में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां एक छह वर्षीय बच्ची का शव बाथरूम में मिला। बच्ची के माता-पिता शादी समारोह में शामिल होने आए थे। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है और मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, इसराना (पानीपत)। उपमंडल के गांव नौल्था में एक छह साल की बच्ची बाथरूम में पानी के टब में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली। बाहर से बाथरूम की कुंडी लगी हुई थी। बच्ची के स्वजन सोनीपत से नौल्था में शादी समारोह में आए हुए थे।
स्वजनों ने बच्ची की हत्या की आशंका जताई है। मृतक बच्ची की पहचान विधि (6) पुत्री संदीप निवासी बोर्ड गढवाल सोनीपत के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही इसराना पुलिस के थाना प्रभारी महीपाल सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की।
मौके पर पहुंचकर जुटाए गए साक्ष्य
एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पानीपत के शव गृह में रखवाया। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंपा जाएगा। गांव नौल्था में युवक का शादी समारोह कार्यक्रम था। शादी समारोह में बच्ची अपने स्वजनों के साथ शामिल हुई थी।
सोमवार सुबह बरात रवाना हो गई। इस बीच दोपहर को बच्ची का शव बाथरूम में रखे पानी के टब मे बरामद हुआ। बताया जा रहा कि जिस बाथरूम में बच्ची का शव बरामद हूआ उसकी बाहर से कुंडी लगी हुई थी। इससे बच्ची की हत्या की आशंका जताई जा रही है। देर रात इसराना पुलिस की टीम मामले की जांच जुटी रही।
