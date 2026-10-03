कोरोना से पहले पानीपत में रुकती थीं तीन ट्रेनें, सात साल से बंद है ठहराव, यात्रियों को हो रही परेशानी

जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा के पानीपत रेलवे जंक्शन के बाहर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों का दोबारा ठहराव शुरू कराने की मांग को लेकर पूर्वांचल समाज का धरना शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा।

प्रदर्शनकारी बिहार जाने वाली ट्रेनों का पानीपत जंक्शन पर दोबारा ठहराव शुरू करने की मांग को लेकर बैठे हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल से पहले बिहार जाने वाली तीन ट्रेनों का पानीपत में ठहराव होता था, लेकिन करीब सात साल से इन ट्रेनों का ठहराव बंद है।