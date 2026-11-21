जागरण संवाददाता, पानीपत। तहसील कैंप थाने में विवाहिता की शिकायत पर पति समेत छह ससुरालजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। शिकायत में विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज में कार और सोने के आभूषण मांगने का आरोप लगाया है।

शिकायत के अनुसार महिला की शादी 18 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के युवक से हुई थी। शादी में मायके पक्ष ने करीब सात लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि शादी के बाद ससुरालजन कार और परिवार के अलग-अलग सदस्यों के लिए सोने के आभूषण मांगने लगे।

मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसे कमरे में बंद कर भूखा रखा गया। महिला ने गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल नहीं करने और अस्पताल नहीं ले जाने के कारण बच्चे की मौत होने का भी आरोप लगाया है।