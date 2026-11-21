जागरण संवाददाता, पानीपत। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर अगस्त और सितंबर माह में पुलिस ने 1073 वाहनों के गलत साइड चलने पर चालान किए हैं। इन्हीं दो महीनों में 103 सड़क हादसों में 60 लोगों की मौत हुई हैं। ये आंकड़े जितने डराने-चौंकाने वाले हैं, रांग साइड चलने की वजह उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है।

लोग महज 500 मीटर से एक किलोमीटर अतिरिक्त चलकर सीधा रास्ता अपनाने के बजाय शार्ट लेकिन रांग साइड चलने का जोखिम उठा रहे हैं। 10 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कारिडोर (जीटी रोड फ्लाईओवर) शहर को दो हिस्सों में बांट रहा है।

फ्लाईओवर के नीचे कुछ-कुछ दूरी पर 10 यू-टर्न, और अंडर-क्रासिंग बने हुए हैं। इनमें अनाज मंडी, सेक्टर 11-12, गोहाना मोड़, संजय चौक, एसडी कालेज, रेलवे रोड, लाल बत्ती, सिविल अस्पताल, लघु सचिवालय, स्काईलार्क रोड, तहसील कैंप मोड़ शामिल हैं। वाहन चालक सीधे रास्ते पर जाकर यू-टर्न से मुड़ने के बजाय शार्टकट लेते हैं और यहीं जोखिम भरा हैं। इतना ही नहीं जिले में करीबन 21 अवैध कट भी हैं।