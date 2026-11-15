पानीपत में दर्दनाक हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से पेंटर की मौत

जागरण संवाददाता, पानीपत। सिवाह गांव स्थित उज्जवल वाटिका में पेंट का काम करते समय 11 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 34 वर्षीय पेंटर की मौत हो गई। वह हाथ में लोहे का पाइप लेकर काम कर रहा था। इसी दौरान पाइप ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन से छू गया।

करंट लगने से वह बुरी तरह झुलस गया। साथी उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान गांव दीवाना निवासी मोनू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार रविवार को मोनू सिवाह गांव स्थित उज्जवल वाटिका में पेंटिंग का काम कर रहा था। काम के दौरान उसके हाथ में मौजूद लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन से छू गया। इससे उसे जोरदार करंट लगा और वह गंभीर रूप से झुलस गया।