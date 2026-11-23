संवाद सहयोगी, इसराना (पानीपत)। बुआना लाखू-बिजावा रोड पर सोमवार को खेत में 66 वर्षीय हलवाई राजपाल का शव मिला। राजपाल के सिर व चेहरे पर वार कर हत्या की गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की।

राजपाल के बेटे विजय ने बताया कि उनके पिता 21 नवंबर को गांव न्यात में शादी समारोह में हलवाई का ठेका लेने गए थे। उनके साथ गांव का एक युवक भी था। 22 नवंबर की रात 9:45 बजे राजपाल की पत्नी श्यामो देवी से फोन पर आखिरी बार बात हुई थी।

उन्होंने काम खत्म कर घर लौटने की बात कही थी, लेकिन वापस नहीं पहुंचे। सुबह मोबाइल बंद मिलने पर स्वजन ने तलाश शुरू की। सोमवार सुबह राजपाल के साथ काम करने वाला युवक उनके बारे में पूछताछ करने घर पहुंचा। इसी दौरान एक किसान ने खेत में शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी।

इसराना थाना पुलिस, सीआईए टीम और डीएसपी विकास कुमार मौके पर पहुंचे। शव को पानीपत के सिविल अस्पताल भेजा गया। स्वजन के मुताबिक, राजपाल को शादी समारोह में हलवाई के काम के रुपये मिले थे और वह गांव के युवक के साथ लौट रहे थे। उनके दो बेटे और एक बेटी हैं। तीनों शादीशुदा हैं।

कई एंगल पर जांच में जुटी पुलिस मामले में स्वजन ने नजदीकियों पर हत्या का शक जाहिर किया है। ऐसे में पुलिस पैसे व नजदीकियों को लेकर भी जांच कर रही है। पुलिस के हाथ कई ऐसे अहम इनपुट लगे हैं। जिनके आधार पर पुलिस मामले की जल्द ही गुत्थी सुलझा पाएगी।