'ज्ञानेश कुमार को भाजपा का अध्यक्ष बना दो, BJP ने खेला वोट चोरी का खेल' दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर बड़ा हमला

जागरण संवाददाता, पानीपत। पानीपत ग्रामीण ब्लाक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार को भाजपा का अध्यक्ष बना देना चाहिए, क्योंकि काम वह भाजपा के लिए कर रहे हैं।

हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग की मिलीभगत से हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों में वोट चोरी का खेल किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में दो चुनाव आयुक्तों की ओर से उठाए गए सवालों से पूरा मामला सामने आया है।

चुनाव आयोग ने हालांकि मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े आरोपों को लेकर अपनी प्रक्रियाओं का बचाव किया है। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने 90 में से 75 सीटों पर पोस्टल बैलेट में जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे।