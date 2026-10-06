पानीपत में हाई-वोल्टेज ड्रामा, नशे में धुत युवक ने एएसआई को जड़ा थप्पड़; सड़क पर हाथापाई का VIDEO वायरल

जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा के पानीपत में नशे में बाइक चलाने के आरोप में रोके गए युवक ने एएसआई से हाथापाई कर दी। युवक ने एएसआई के कंधे पर हाथ मारा।

इस पर गुस्साए एएसआई ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद युवक ने भी एएसआई को थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार, टीम ने युवक को बाइक रोकने का इशारा किया था। आरोप है कि नशे में होने के कारण युवक पुलिसकर्मियों से उलझ गया और हाथापाई करने लगा। इसी दौरान उसने एएसआई के कंधे पर हाथ मार दिया।