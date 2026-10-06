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पानीपत में हाई-वोल्टेज ड्रामा, नशे में धुत युवक ने एएसआई को जड़ा थप्पड़; सड़क पर हाथापाई का VIDEO वायरल

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Tue, 06 Oct 2026 08:32 PM (IST)

पानीपत में नशे में बाइक चला रहे एक युवक ने रोकने पर एएसआई से हाथापाई की, जिसके बाद दोनों के बीच थप्पड़बाजी हुई।

पानीपत में नशे में बाइक चला रहे युवक ने एएसआई को जड़ा थप्पड़।

पानीपत में नशे में बाइक चला रहे युवक ने एएसआई को जड़ा थप्पड़।

HighLights

  1. पानीपत में नशे में बाइक चला रहे युवक को रोका गया

  2. युवक ने एएसआई से की हाथापाई, फिर थप्पड़ भी मारा

  3. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है

जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा के पानीपत में नशे में बाइक चलाने के आरोप में रोके गए युवक ने एएसआई से हाथापाई कर दी। युवक ने एएसआई के कंधे पर हाथ मारा।

इस पर गुस्साए एएसआई ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद युवक ने भी एएसआई को थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार, टीम ने युवक को बाइक रोकने का इशारा किया था। आरोप है कि नशे में होने के कारण युवक पुलिसकर्मियों से उलझ गया और हाथापाई करने लगा। इसी दौरान उसने एएसआई के कंधे पर हाथ मार दिया।

मामला बढ़ने पर एएसआई ने मौके पर अन्य पुलिसकर्मियों को बुला लिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। एएसआई की शिकायत पर युवक के खिलाफ केस दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

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