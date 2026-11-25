जागरण संवाददाता, पानीपत। गांव उग्राखेड़ी स्थित जिला ब्राह्मण सभा के पूर्व प्रधान रामरत्न शर्मा के निवास पर माता रानी के जागरण का भव्य आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डा. अरविंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आयोजक रामरत्न शर्मा, उनके भाई सुरेंद्र शर्मा व देवेंद्र शर्मा सहित परिवारजनों ने उनका स्वागत किया और गौतम परिवार की ओर से उन्हें सम्मान स्वरूप फरसा भेंट किया।