संवाद सहयोगी, इसराना (पानीपत)। गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। बुधवार को हरियाणा सांझा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पानीपत शुगर मिल परिसर में किसान पंचायत हुई। इसमें सर्वसम्मति से वीरवार से मिल के मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन धरने का फैसला लिया। चेतावनी दी गई कि गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

पंचायत की अध्यक्षता भाकियू के पूर्व जिला प्रधान एवं एसकेएम पानीपत तालमेल कमेटी के प्रधान जयकरण कादियान ने की। इसमें भाकियू प्रदेशाध्यक्ष रतन मान, भाकियू (घासी राम नैन) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंद्र नैन, अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश दहिया, किसान सभा के प्रदेश महासचिव सुमित दलाल और जिला अध्यक्ष डा. सुरेंद्र मलिक सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए।

एक मंच पर आकर संघर्ष कर रहे किसान कांग्रेस नेता एवं किसान धर्मबीर मलिक उग्राखेड़ी ने भी पार्टी की ओर से आंदोलन को समर्थन दिया। पंचायत के बाद किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन शुगर मिल के गन्ना विभाग के अधिकारी कर्मवीर और अरविंद कुमार को सौंपा। इसमें गन्ने का भाव बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग उठाई गई।