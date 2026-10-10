दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से थमी ट्रेनों की रफ्तार, पानीपत जंक्शन से जाने वाली 10 ट्रेनें कैंसल

जागरण संवाददाता, पानीपत। दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का असर रेल यातायात पर पड़ने से पानीपत जंक्शन से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

रेलवे ने प्रदर्शन के चलते कई प्रमुख ट्रेनों को रद कर दिया है। इससे दिल्ली जाने और वहां से दूसरे शहरों की ओर सफर करने वाले यात्रियों की यात्रा योजना बिगड़ गई है। जिन यात्रियों को तय समय पर कार्यालय, कारोबार या जरूरी काम से दिल्ली पहुंचना था, उन्हें अब वैकल्पिक साधनों के भरोसे रहना पड़ रहा है।

अचानक ट्रेनों के रद होने से यात्रियों के सामने समय पर गंतव्य तक पहुंचने की चुनौती खड़ी हो गई है। स्टेशन पहुंचने के बाद बदलना पड़ रहा सफर का प्लान ट्रेनों के रद होने से सबसे ज्यादा परेशानी उन यात्रियों को हो रही है, जो रोजाना आवागमन के लिए रेल सेवा पर निर्भर रहते हैं। कई यात्रियों को सफर शुरू करने से पहले ही अपनी योजना बदलनी पड़ रही है।