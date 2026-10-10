हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रभारी दीपक बाबरिया का निधन, दो साल पहले खराब स्वास्थ्य के कारण दिया था इस्तीफा

डिजिटल डेस्क, पंचकूला। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रभारी दीपक बाबरिया का शनिवार को निधन हो गया। उनके देहांत की खबर से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच शोक की लहर दौड़ गई है।

दीपक बाबरिया मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रह चुके हैं। दीपक बाबरिया ने अक्टूबर 2024 में हरियाणा के प्रभारी पद से इस्तीफे की पेशकश की थी।

उन्होंने कहा था कि मैंने आलाकमान से कहा कि मेरी जगह किसी और को जिम्मेदारी सौंप दी जाए। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और नतीजों के मद्देनजर यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। बाबरिया ने कहा कि मैंने इसका फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है।

कांग्रेस नेताओं ने जताया दुख उनके देहांत पर रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई दिग्गजों ने दुख जाता है। रणदीप सुरजेवाला ने एक्स पर लिखा, श्री दीपक बाबरिया जी के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि। दुख की इस घड़ी में हम सभी शोक-संतप्त परिवार के साथ खड़े हैं।

वहीं, रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखा, 'वरिष्ठ कांग्रेस नेता व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी श्री दीपक बाबरिया जी के आकस्मिक निधन की खबर बेहद पीड़ादायक है। बेहद मेहनती और कुशल राजनेता दीपक बाबरिया जी के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रहने के दौरान उनके साथ करीब से काम करने का अवसर मिला। दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि और परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि परिवारजनों को यह कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें।'