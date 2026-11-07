पानीपत में एक करोड़ 51 लाख रुपये में बनेंगी सीसी रोड, 240 दिनों में पूरा होगा काम; सीवर और पानी की लाइन भी बिछेंगी

जागरण संवाददाता, पानीपत। शहर के वार्ड-9 में सड़क, पेयजल और सीवर व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने बड़ी परियोजना पर काम शुरू किया है।

इसके तहत एसडी माडर्न चौक से परमहंस कुटिया होते हुए अशोक चावला के मकान तक सीसी रोड का निर्माण करवाया जाएगा। इसके साथ ही इस मार्ग पर पानी की लाइन और सीवर लाइन बिछाने का काम भी किया जाएगा। तीनों कार्यों पर नगर निगम की ओर से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की हैं।

एक ही परियोजना में सड़क, पानी और सीवर का काम पार्षद नवल जिंदल ने बताया कि नगर निगम की योजना के अनुसार वार्ड-9 में एसडी माडर्न चौक से परमहंस कुटिया होते हुए अशोक चावला के मकान तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ पेयजल आपूर्ति के लिए नई पानी की लाइन और सीवरेज व्यवस्था के लिए सीवर लाइन भी बिछाई जाएगी।

इससे क्षेत्र के लोगों को सड़क की सुविधा मिलने के साथ पेयजल और सीवरेज संबंधी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। एक ही परियोजना में तीनों कार्य शामिल होने से भविष्य में सड़क की खुदाई की जरूरत भी कम हो सकती है।