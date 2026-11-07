पानीपत में एक करोड़ 51 लाख रुपये में बनेंगी सीसी रोड, 240 दिनों में पूरा होगा काम; सीवर और पानी की लाइन भी बिछेंगी
पानीपत के वार्ड-9 में एसडी माडर्न चौक से परमहंस कुटिया तक 1.53 करोड़ रुपये की लागत से सीसी रोड, पानी और सीवर लाइन बिछाई जाएगी।
HighLights
सीसी रोड से आवागमन सुगम होगा, कीचड़-गड्ढों से मिलेगी राहत
नई पानी लाइन से बेहतर पेयजल आपूर्ति, समस्याएँ होंगी कम
नई सीवर लाइन से जलभराव, ओवरफ्लो जैसी समस्याओं से मुक्ति
जागरण संवाददाता, पानीपत। शहर के वार्ड-9 में सड़क, पेयजल और सीवर व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने बड़ी परियोजना पर काम शुरू किया है।
इसके तहत एसडी माडर्न चौक से परमहंस कुटिया होते हुए अशोक चावला के मकान तक सीसी रोड का निर्माण करवाया जाएगा। इसके साथ ही इस मार्ग पर पानी की लाइन और सीवर लाइन बिछाने का काम भी किया जाएगा। तीनों कार्यों पर नगर निगम की ओर से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की हैं।
एक ही परियोजना में सड़क, पानी और सीवर का काम
पार्षद नवल जिंदल ने बताया कि नगर निगम की योजना के अनुसार वार्ड-9 में एसडी माडर्न चौक से परमहंस कुटिया होते हुए अशोक चावला के मकान तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ पेयजल आपूर्ति के लिए नई पानी की लाइन और सीवरेज व्यवस्था के लिए सीवर लाइन भी बिछाई जाएगी।
इससे क्षेत्र के लोगों को सड़क की सुविधा मिलने के साथ पेयजल और सीवरेज संबंधी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। एक ही परियोजना में तीनों कार्य शामिल होने से भविष्य में सड़क की खुदाई की जरूरत भी कम हो सकती है।
240 दिन में पूरा होगा काम
इस परियोजना के लिए 1,53,11,691 रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। संबंधित एजेंसी को काम पूरा करने के लिए 240 दिन का समय दिया जाएगा।
इसके लिए नगर निगम ने ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक एजेंसियां 20 नवंबर दोपहर 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगी। इसी दिन दोपहर तीन बजे निविदाएं खोली जाएंगी। यह टेंडर रिकॉल किया गया है।
योजना के तीन मुख्य लाभ
1. सीसी रोड बनने से आवागमन सुगम होगा। बरसात में कीचड़ और गड्ढों की समस्या से राहत मिलेगी।
2. नई पानी की लाइन बिछने से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति संबंधी समस्याएं कम होने और लोगों को बेहतर जल सुविधा मिलने की उम्मीद है।
3. नई सीवर लाइन बिछने से गंदे पानी की निकासी बेहतर होगी। जलभराव और सीवर ओवरफ्लो जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है।
एक ही परियोजना में सड़क, पेयजल और सीवर के काम होने से क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। साथ ही, भविष्य में अलग-अलग सुविधाओं के लिए बार-बार सड़क खोदने की जरूरत भी कम होगी। -नवल जिंदल, पार्षद, वार्ड-9