संवाद सहयोगी, इसराना। गांव सींक में बैंक से डेढ़ करोड़ रुपये का ऋण लेकर बंधक रखी 55 कनाल जमीन बेचने का मामला सामने आया है। जमीन खरीदने वाली रेखा देवी को इसकी जानकारी तब मिली, जब भारतीय स्टेट बैंक ने ऋण वसूली के लिए ई-नीलामी शुरू की।

महिला ने जमीन बेचने वाले परिवार के सदस्यों, एसबीआइ की उरलाना शाखा के तत्कालीन अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों पर कर्ज छिपाकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने पांच नामजद आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

रेखा देवी पत्नी उदय सिंह ने शिकायत में बताया कि राजपाल उर्फ राजोल सिंह ने 55 कनाल जमीन पत्नी मेवा देवी के नाम की थी। आरोप है कि मेवा देवी ने मई 2021 में जमीन बंधक रखकर एक करोड़ रुपये का ऋण लिया और 50 लाख रुपये की अतिरिक्त ऋण सुविधा भी हासिल की।