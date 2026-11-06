पानीपत में धनतेरस पर खूनी झड़प, दुकान के बाहर सामान रखने को लेकर विवाद; व्यापारी की मौत

जागरण संवाददाता, पानीपत। धनतेरस के दिन पानीपत के रेलवे रोड पर दुकान के बाहर सामान रखने को लेकर दो दुकानदारों के बीच हुआ विवाद जानलेवा साबित हुआ। शुक्रवार सुबह हुई मारपीट में मोबाइल एसेसरीज कारोबारी विदेश जिंदल (45) की मौत हो गई।

परिजनों ने पड़ोसी दुकानदार उमेश पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोप है कि विवाद के दौरान उमेश ने विदेश के साथ थप्पड़ और मुक्कों से मारपीट की। इसके बाद छाती पर सिर से जोरदार टक्कर मारी और कई बार सिर से वार किए। कुछ देर बाद विदेश बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।