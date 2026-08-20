'भेज लेन दे लीगल नोटिस, फिर देखता हूं...', भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर अभय चौटाला का पलटवार

संवाद सहयोगी, इसराना (पानीपत)। इनेलो प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से लीगल नोटिस भेजने की बात पर वीरवार को जवाब दिया। अभय चौटाला ने कहा कि भेज लेन दे हुड्डा ने लीगल नोटिस, फिर हुड्डा को देखता हूं।

इसी दौरान भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं पार हो चुकी हैं। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आए दिन धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो रही हैं।