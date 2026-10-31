मोहाली में आवारा कुत्तों ने किया महिला पर हमला, पैर-बाजू और कमर पर गहरे जख्म; दहशत में हुई बेसुध

संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। जीरकपुर के बलटाना में फेज-2 के सैनी विहार में एक खौफनाक घटना सामने आई। मेहंदी लगवाकर घर लौट रही महिला ने आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। पैर-बाजू और कमर पर काट खाया।

दहशत में महिला बेसुध हो गई। अब महिला का पंचकूला के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घाव गहरे हैं और चिकित्सकों को जख्मों के अंदर तक इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं।

घटना रात के समय की है। 36 वर्षीय प्रीतिका शर्मा पर हुए हमला के बाद आसपास के लोगों में भी डर है। हमले ने नगर परिषद की आवारा कुत्तों की आबादी नियंत्रित करने की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।