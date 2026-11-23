संवाद सहयोगी, पिंजौर (पंचकूला)। पिंजौर स्थित ऐतिहासिक यादविन्द्रा गार्डन बुधवार को आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। हरियाणा टूरिज्म प्रबंधन की ओर से इस संबंध में सूचना जारी की गई है।

प्रबंधन के अनुसार, बुधवार के लिए पूरे गार्डन की पहले से बुकिंग होने के कारण आम पर्यटकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एक शादी समारोह के लिए बुधवार के दिन के लिए बुकिंग की गई है। प्रबंधकों के अनुसार अभी तक करीब 6 से 7 बार गार्डन की बुकिंग समारोह के लिए हो चुकी हैं।