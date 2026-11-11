हरियाणा में राशन लेने में अब नहीं होगी दिक्कत, खुलेंगी 2651 राशन डिपो; 25 नवंबर तक किए जा सकेंगे आवेदन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और राशन डिपो की पहुंच बढ़ाने के लिए 2,651 उचित मूल्य की दुकानें (फेयर प्राइस शाप्स) खोलेगी। इन दुकानों के लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 नवंबर 2026 कर दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित थी।

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि नई दुकानें खुलने से विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और पात्र परिवारों को राशन प्राप्त करने में सुविधा होगी। साथ ही युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इन दुकानों के आवंटन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया गया है।