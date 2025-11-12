Language
    हरियाणा सरकार ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को 1.50 करोड़ रुपये का चेक देकर किया सम्मानित, CM सैनी ने बताया देश की शान

    By Anurag Aggarwa Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:08 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा को 1.50 करोड़ रुपये का चेक देकर सम्मानित किया और उन्हें ब्रांड एंबेसडर भी बनाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शेफाली ने देश का मान बढ़ाया है। शेफाली वर्मा ने हरियाणा सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि हरियाणा में खेल की भावना है। सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं बना रही है।

     हरियाणा राज्य महिला आयोग ने रोहतक की शेफाली वर्मा को बनाया ब्रांड एंबेसडर (फोटो: जागरण)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी शेफाली वर्मा को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 1.50 करोड़ रूपये का चेक व ग्रेड ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया।

    साथ ही हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा क्रिकेटर शेफाली वर्मा को ब्रांड एंबेसडर भी बनाने की घोषणा की गई। रोहतक की रहने वाली शेफाली वर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में शानदार काम कर रही है। खिलाड़ियों को सिर्फ मेहनत से खेलने की जरूरत है। बाकी काम हरियाणा सरकार का है।

    हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल की मौजूदगी में सीएम निवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को स्मृति चिन्ह और शाल देकर सम्मानित किया।

    मुख्यमंत्री ने शेफाली के परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की। खेल विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क और महानिदेशक संजीव वर्मा ने भी शेफाली को बधाई दी। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने शेफाली को महिला की ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा की।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शेफाली को पुरस्कृत करने के बाद कहा कि हरियाणा युवा खिलाड़ियों का हब है और हमारी बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झंडे का मान बढ़ाने का काम किया है।

    यही नहीं प्रदेश की बेटी ने वर्ल्ड कप के फाइनल में अहम भूमिका निभाकर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनवाया है। नायब सैनी ने कहा कि क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने परिवार के साथ-साथ प्रदेश व देश के मान को बढ़ाने का काम किया है।

    यह पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए अनेक योजनाएं बना रही है। प्रदेश में लगभग दो हजार खेल नर्सरियां खोली गई हैं, जहां पर जीरो ग्राउंड से बच्चों को तैयार किया जा रहा है, ताकि उन्हें आगे बढ़ने का मंच मिल सके।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न माध्यमों से युवाओं को जागरूक करने का काम कर रही है, जिनमें मैराथन और साइक्लोथान के कार्यक्रम शामिल हैं, ताकि युवा खेलों के मैदान तक पहुंच सकें और नशे की लत से दूर रहें।

    क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमें वर्ल्ड कप जीतने पर बहुत खुशी हुई। यह सिर्फ हमारी टीम की जीत नहीं बल्कि पूरी महिला क्रिकेट टीम की जीत है। हरियाणा की मिट्टी में खेल की भावना है और प्रदेश के सभी लोग खेलों को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत आत्मविश्वास बढ़ा है।