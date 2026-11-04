हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल टली, त्योहारों पर यात्रियों को नहीं होगी परेशानी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों की वीरवार और शुक्रवार को प्रस्तावित हड़ताल टल गई है। बुधवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की परिवहन आयुक्त अतुल द्विवेदी और महानिदेशक निखिल गजराज के साथ साढ़े चार घंटे चली बैठक में कई मांगों पर सहमति बन गई। आठ मांगों पर चर्चा के लिए 25 नवंबर को परिवहन मंत्री अनिल विज के साथ दोबारा बैठक होगी।

हड़ताल टलने से अब यात्रियों को त्योहारी सीजन में कहीं आने-जाने में दिक्कत नहीं आएगी। मीटिंग में सहमति बनी कि दूसरे राज्यों में बिना टिकट यात्री मिलने पर कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। पांच मई 2023 के आदेश को वापस ले लिया गया है। वर्कशाप कर्मचारियों को पहले की तरह साल में सरकारी छुट्टियां देने की मांग पर विभाग नियमों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेगा। कर्मचारियों की 28-29 मार्च 2022, 24 जनवरी 2024, 16 फरवरी 2024, 9 जुलाई 2024 और 12 फरवरी 2026 की हड़ताल को छुट्टी मानने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

हिसार डिपो के कर्मचारियों की 29 अक्टूबर से चार नवंबर तक की हड़ताल को ड्यूटी मानने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। कंडक्टर दीपक और सोनू तथा ड्राइवर सीलक राम का मौजूदा डिपो से रोहतक डिपो में ट्रांसफर करने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी।