हरियाणा में 14833 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार, 70-90% काम पूरा; दिल्ली-पंजाब और यूपी का सफर होगा आसान

सत्येंद्र सिंह, चंडीगढ़। हरियाणा में सड़क परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की करीब 20 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन पर कुल 14,833 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

अधिकतर परियोजनाओं का 70 से 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। अगले वर्ष मार्च से जून तक कई हाईवे निर्माण योजनाएं पूरी होने की उम्मीद है। इनके पूरा होने से हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा।

हरियाणा से जुड़ी हाईवे की इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अगले सप्ताह बैठक करने वाले हैं। केंद्र सरकार का प्रयास अगले वर्ष मार्च तक इन सभी परियोजनाओं को पूरा कराने का है, लेकिन बार-बार समय बदले जाने से इनमें देरी हो रही है।

एयरपोर्ट के लिए वैकल्पिक मार्ग फरीदाबाद-पलवल-ग्रेटर नोएडा कनेक्टिविटी परियोजना के तहत करीब 32 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। हरियाणा में इसका 22.30 किलोमीटर हिस्सा है। परियोजना अप्रैल 2027 तक पूरी होनी है और अब तक 74 प्रतिशत काम हो चुका है। इसके बनने से गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के जिलों से जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा।

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर यातायात का दबाव घटाने और परिवहन सुगम करने के लिए गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे (एनएच-352 डब्ल्यू) को चार से आठ लेन में विकसित किया जा रहा है। 1,867 करोड़ रुपये की इस परियोजना को पहले 2026 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इसकी समय-सीमा मार्च 2027 तय की गई है। निर्माण कार्य 76 प्रतिशत पूरा हो चुका है। यह हाईवे द्वारका एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा है और दिल्ली से रेवाड़ी जाने वालों को सुविधा देगा।