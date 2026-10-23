'तुरंत बहाल करें बिजली...', हड़ताल खत्म होते ही CM नायब सैनी ने दिए सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को प्रदेशभर में बिजली आपूर्ति तुरंत सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन-जिन जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, वहां जल्द से जल्द सप्लाई बहाल की जाए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद बिजली विभाग ने आपूर्ति बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) के एमडी डॉ. आदित्य दहिया और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएनएल) तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएनएल) के एमडी विक्रम सिंह ने सभी सर्कल अधीक्षण अभियंताओं (एसई) और कार्यकारी अभियंताओं (एक्सईएन) के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए।

रात 12 बजे तक मांगी बिजली आपूर्ति की रिपोर्ट बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति जल्द बहाल की जाए और जहां तकनीकी खराबी या फाल्ट हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।