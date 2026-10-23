'तुरंत बहाल करें बिजली...', हड़ताल खत्म होते ही CM नायब सैनी ने दिए सख्त निर्देश
हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को तत्काल बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए हैं।
HighLights
मुख्यमंत्री सैनी ने बिजली आपूर्ति तुरंत सुचारु करने के निर्देश दिए
बिजली विभाग ने आपूर्ति बहाली हेतु अधिकारियों संग महत्वपूर्ण बैठक की
प्रभावित क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति रिपोर्ट आज रात तक मांगी गई
जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को प्रदेशभर में बिजली आपूर्ति तुरंत सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन-जिन जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, वहां जल्द से जल्द सप्लाई बहाल की जाए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद बिजली विभाग ने आपूर्ति बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) के एमडी डॉ. आदित्य दहिया और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएनएल) तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएनएल) के एमडी विक्रम सिंह ने सभी सर्कल अधीक्षण अभियंताओं (एसई) और कार्यकारी अभियंताओं (एक्सईएन) के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए।
रात 12 बजे तक मांगी बिजली आपूर्ति की रिपोर्ट
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति जल्द बहाल की जाए और जहां तकनीकी खराबी या फाल्ट हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।
अधिकारियों को आज रात 12 बजे तक सभी जिलों से बिजली आपूर्ति की स्थिति की रिपोर्ट देने को कहा गया है, ताकि यह पता चल सके कि किन क्षेत्रों में सप्लाई बहाल हो चुकी है और कहां अभी सुधार की जरूरत है।
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आपात सेवाओं के कंट्रोल रूम कल तक रहेंगे चालू
बिजली आपूर्ति में व्यवधान के दौरान लोगों की शिकायतों और जरूरी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम कल तक संचालित रहेंगे।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और बिजली आपूर्ति सामान्य होने तक निगरानी रखी जाए। सरकार का जोर प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द बिजली बहाल करने और व्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने पर है।
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