दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत का सियासी दबदबा कायम, लीडरशिप के लिए फिर क्यों नया चेहरा तलाश रही बीजेपी?

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़। दक्षिण हरियाणा की राजनीति में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की ताकत केवल उनके चुनावी जनाधार तक सीमित नहीं है। अहीरवाल में उनका प्रभाव, समर्थक विधायकों का नेटवर्क और सार्वजनिक मंचों पर बेबाकी उन्हें भाजपा के भीतर एक स्वतंत्र राजनीतिक धुरी बनाते हैं।

कांग्रेस में रहते हुए भी वह समय-समय पर अपनी ताकत का अहसास कराते थे और भाजपा में आने के बाद भी उनका यह अंदाज बरकरार है। यही वह राजनीतिक वास्तविकता है, जिसे भाजपा नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। ऐसे में पार्टी की रणनीति है कि दक्षिण हरियाणा में नेतृत्व किसी एक नेता के प्रभाव तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

इसके लिए राव इंद्रजीत की राजनीतिक ताकत और उनके समानांतर नेतृत्व तैयार करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। इस समीकरण का एक दिलचस्प पहलू यह है कि केंद्र में राव इंद्रजीत मंत्री हैं, जबकि उनकी बेटी आरती सिंह राव हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं।

पिता और बेटी दोनों मंत्री पिता और बेटी का केंद्र तथा राज्य सरकार में मंत्री होना परिवार के राजनीतिक प्रभाव को नई परत देता है। हालांकि, भाजपा के लिए चुनौती केवल इस प्रभाव के साथ तालमेल बैठाने की नहीं, बल्कि संगठन के भीतर दूसरे क्षेत्रीय चेहरों को भी राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखने की है।