'तीन महीने की तनख्वाह काट लूं मैं?', हरियाणा में 3 महीने से मीटर पेंडिंग को लेकर भड़के अनिल विज; SE को जमकर सुनाया

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सोलर नेट मीटर के लिए दो से तीन महीने से इंतजार कर रहे वेंडरों की शिकायत पर बिजली मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर के एसई सोमबीर भनोटिया से फोन पर बात की।

तीन महीने की पेंडेंसी का जिक्र आने पर मंत्री ने पूछा, “तीन महीने की तनख्वाह काट लूं मैं?” सोलर वेंडर एसोसिएशन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सिंगल फेज और थ्री फेज नेट मीटर लंबित हैं। कई बार संबंधित अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, लेकिन समय नहीं मिला। एसई कमर्शियल और एसई आपरेशनल समेत अन्य अधिकारियों को ईमेल भेजने के बाद भी जवाब नहीं आया।

मंत्री ने एसई को फोन कर लंबित मीटर लगाने के निर्देश दिए। सोलर वेंडर एसोसिएशन के सदस्य कार्तिक, संजय, मोहिंद्र, वीरकांत और अन्य बिजली मंत्री के पास पहुंचे थे। एसई से कई बार मिलने की कोशिश की उन्होंने बताया कि नेट मीटर पास कराने के लिए कई बार प्रयास किया गया, लेकिन उनके अनुसार अब तक एक भी मीटर पास नहीं हुआ है। सदस्यों ने कहा कि संबंधित एसई से 10 से 15 बार मिलने की कोशिश की। कई बार शाम चार से पांच बजे तक कार्यालय के बाहर इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी।