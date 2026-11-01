पंचकूला की रायपुररानी तहसील में रजिस्ट्रियों का काम ठप, लोगों को काटने पड़ रहे चक्कर

संवाद सहयोगी, रायपुररानी (पंचकूला)। रायपुररानी तहसील में रजिस्ट्रियों का काम प्रभावित होने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसील पहुंच रहे लोगों को बिना काम करवाए ही वापस लौटना पड़ रहा है, जिससे लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। गौरतलब है कि तहसील में तैनात रजिस्ट्री क्लर्क के रिश्वत मामले में पकड़े जाने के बाद से ही रजिस्ट्री से जुड़ा काम प्रभावित चल रहा है। व्यवस्था को सुचारू करने के लिए 22 अक्टूबर को मोहित शर्मा को रजिस्ट्री क्लर्क नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना चार्ज नहीं संभाला।