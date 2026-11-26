राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने करीब तीन दशक पुराने मामले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा एक महिला का प्लॉट रद करने का आदेश खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि सरकारी विभाग अपनी लिपिकीय गलती की सजा आवंटी को नहीं दे सकता। प्लॉट रद्द करना और जमा राशि जब्त करना कठोर कदम है, जिसे अंतिम विकल्प के तौर पर ही अपनाया जाना चाहिए।



न्यायमूर्ति विकास बहल और न्यायमूर्ति दिव्या शर्मा की खंडपीठ ने 27 दिसंबर 1995 का आदेश रद्द किया। मामला पंचकूला के सेक्टर-26 (एक्सटेंशन) में छह मरले के प्लॉट का है।

आवंटन पत्र में बेटी को बतााय पत्नी महिला को 22 मई 1995 को जारी आवंटन पत्र में संबंधित व्यक्ति की बेटी के बजाय पत्नी बता दिया गया था। हुडा ने बाद में इसे लिपिकीय गलती माना। महिला ने शपथपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और विवाह प्रमाणपत्र देकर सुधार की मांग की। 27 अक्टूबर 1995 को संशोधित आवंटन पत्र जारी हुआ।



महिला ने छह नवंबर 1995 को जवाब और भुगतान की रसीद जमा की, फिर भी उसका पक्ष सुने बिना प्लॉट रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण का पक्ष सही मानने पर भी भुगतान में केवल चार महीने और 14 दिन की देरी हुई थी और महिला ने उसका उचित कारण बताया था, जिसे हुडा ने स्वीकार किया था।