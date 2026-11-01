PM मोदी को भाया हरियाणा का शहद और पर्सनल एयर प्यूरीफायर, महिलाओं से की बात; स्टार्टअप के बारे में ली जानकारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस एवं भारत पर्व कार्यक्रम के दौरान हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के स्थानीय उत्पादों, नए स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों में रुचि दिखाई और इनके बारे में जानकारी ली।

स्टॉल पर प्रधानमंत्री को 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' पहल के तहत प्रदर्शित उत्पादों के साथ-साथ एक स्टार्टअप के कार्यों से भी अवगत करवाया गया। उन्हें सोनीपत के शहद, हिसार के पर्सनल एयर प्यूरीफायर और फरीदाबाद की गजक के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें उन्होंने दिलचस्पी दिखाई।