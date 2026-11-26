डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पटियाला रियासत का हिस्सा रहे पिंजौर के ऐतिहासिक यादवेंद्रा गार्डन के नजदीक हरियाणा सरकार सुविधाएं बढ़ाएगी। यादवेंद्रा गार्डन और मोरनी हिल्स के खूबसूरत टिक्करताल को 90 करोड़ रुपये से आधुनिक एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा।

यादवेंद्र गार्डन के समीप आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भव्य वन स्टाॅप डेस्टिनेशन फाॅर वेडिंग विकसित किया जाएगा। इस हाईटेक वेडिंग डेस्टिनेशन में एक कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन सेंटर समेत तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी।

यादवेंद्रा गार्डन के नजदीक एक ऑलीशान होटल का निर्माण भी किया जाएगा, जिसकी छत पर अत्याधुनिक हेलिपैड की सुविधा होगी। इससे देश-विदेश से मेहमान सीधे हवाई मार्ग से यहां पहुंच सकेंगे।

विरासत एवं पर्यटन विभाग के आयुक्त एवं सचिव डाॅ.अमित अग्रवाल ने बताया कि गार्डन के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ किए बिना यहां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अत्याधुनिक संगीतमय फव्वारे, खूबसूरत बटरफ्लाई पार्क और मनमोहक एक्वेरियम बनाया जाएगा।

17वीं शताब्दी में निर्माण यादविंद्रा गार्डन ऐतिहासिक मुगलकालीन उद्यान है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में उनके नवाब फिदाई खान ने करवाया था। यह उद्यान मुगल वास्तुकला की चारबाग शैली पर आधारित है। इसमें सात सीढ़ीदार स्तर, खूबसूरत फव्वारे, जलमहल, शीशमहल और हरियाली से सजे गलियारे हैं।

बाद में पटियाला रियासत के महाराजा यादविंद्र सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। उन्हीं के सम्मान में इसका नाम यादविंद्रा गार्डन रखा गया। पहाड़ियों की तलहटी में बसा यह ऐतिहासिक उद्यान मुगलकालीन शाही जीवनशैली, वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा संगम है।