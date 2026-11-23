जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-11 में सोमवार सुबह युवती पर कुत्ते ने हमला कर दिया। यह कुत्ता रिटायर्ड कर्नल के घर पर रहता है। रिटायर्ड कर्नल और उनके बेटे ने युवती के परिवार से माफी मांगी है। साथ ही कुत्ते को बांधकर रखने का वादा किया है।

सेक्टर-11 निवासी ममता धीमान ने बताया कि उनकी बेटी सोम्या सोमवार सुबह करीब आठ बजे घर से जिम के लिए पैदल जा रही थी। जब वह कुछ दूरी पर पहुंची तो वहां एक कुत्ते ने उनकी बेटी पर हमला कर दिया।

कुत्ते ने सोम्या के बाजू को दांतों से पकड़ लिया और काफी देर तक युवती कुत्ते से खुद को बचाती रही। दूसरे हाथ में पानी की बोतल थी, जिससे उसने कुत्ते को मारा तब जाकर खुद को उससे छुड़वाया। सोम्या भागकर घर पहुंची तब परिवार को घटना का पता चला।

उन्होंने बताया कि बेटी पर जब कुत्ते ने हमला किया तो आसपास से लोग गुजर रहे थे किसी ने भी बेटी को नहीं बचाया। ममता धीमान ने बताया कि बेटी पर हमला करने वाला आवारा कुत्ता है, लेकिन वह रिटायर्ड कर्नल के घर पर रहता है।

कर्नल के घर पर तीन आवारा कुत्ते रहते हैं, जिन्हें कर्नल का परिवार ही खाना देता है और उनके रहने के लिए घर में ही गद्दे लगाए गए हैं। तीनों कुत्ते गली में घूमते रहते हैं। घटना के बाद वह बेटी को लेकर अस्पताल ले गए। इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया है।