पंचकूला के तीन बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों को भेजा घर; पुलिस ने चलाया सर्च अभियान

जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहर के तीन बड़े स्कूलों को वीरवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी मिलते ही स्कूल प्रशासन ने बच्चों को तुरंत घर भेज दिया और पुलिस को सूचना दी।

जिन स्कूलों को धमकी मिली है उनमें सेक्टर-15 स्थित न्यू इंडिया सीनियर सेकंडरी स्कूल, सेक्टर-14 स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल और सेक्टर-4 स्थित सतलुज पब्लिक स्कूल शामिल हैं। तीनों स्कूलों को एक ही तरह का धमकी भरा ईमेल भेजा गया था, जिसमें स्कूल परिसर में बम रखे होने की बात कही गई थी।

ईमेल मिलते ही स्कूलों ने एहतियात के तौर पर सभी कक्षाएं खाली करा दीं। अभिभावकों को मैसेज भेजकर बच्चों को घर ले जाने के लिए कहा गया। सूचना मिलते ही पंचकूला पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं।