शिमला टूर से लौट रहे पंचकूला के स्कूली बच्चों की बस पलटी, प्रिंसिपल और बच्चों समेत कई घायल

जागरण संवाददाता, पंचकूला। शिमला टूर से लौट रहे स्कूली बच्चों की बस पलट गई। हादसा कोट गांव के पास शनिवार देर रात हुआ, जिसमें हेरिटेज लिटरा स्कूल की प्रिंसिपल अमिता, चेयरमैन नरेंद्र सिंगला और कोऑर्डिनेटर मीनू सहित कई बच्चे घायल हुआ।

बस में 51 बच्चे और स्कूल स्टाफ के सदस्य सवार थे। सभी शिमला से शैक्षणिक भ्रमण कर वापस लौट रहे थे। रात करीब पौने 11 बजे चक्की मोड़ से आगे टंबू मोड़ के पास बस पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार बच्चों में चीख-पुकार मच गई।