जागरण संवाददाता, पंचकूला। करीब ढाई साल पहले सेक्टर-2 में लेफ्टिनेंट कर्नल (रिटायर्ड) आरके शर्मा और उनकी पत्नी सुशीला शर्मा की हत्या मामले में आरोपित पूर्व केयरटेकर को जमानत देने से अदालत इनकार कर दिया।

हत्याकांड में आरोपित विजय और दो नाबालिग शामिल थे। दंपती के घर पर छह मार्च 2024 को तीन युवक घुसे थे। उस समय घर में लेफ्टिनेंट कर्नल (रिटायर्ड) आरके शर्मा, उनकी पत्नी सुशीला, नौकरानी और ड्राइवर दीपक मौजूद थे।

आरोपितों ने बुजुर्ग दंपती और नौकरानी पर चाकू से हमला किया, जबकि ड्राइवर दीपक को हथियार दिखाकर घर से बाहर ले गए। आरोपितों ने नौकरानी और कर्नल की पत्नी का गला काट दिया था। इसके अलावा घर पर रखे 20 हजार रुपये भी लूट लिए गए थे।